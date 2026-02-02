Купил пистолет: подросток из Омской области планировал убивать школьников и учителей

Однако его поймали раньше, чем он успел что-то сделать.

omskinform.ru

На подростка в Омской области завели уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Тюкалинский городской суд Омской области заключил парня под стражу на время следствия до 28 марта.

Как сообщает пресс-служба омских судов, подросток поддерживал насильственную идеологию организации «Колумбайн»*, искал информацию о ее деятельности в интернете и обсуждал с другими совершенные ранее массовые убийства в школах.

– Кроме того, им были приобретены тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации, а также разработан план для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения, – сообщили в суде.

Постановление о заключении пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.

* Организация признана террористической решением Верховного суда РФ от 02.02.2022. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.