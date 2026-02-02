Омск-Информ
·Происшествия

Не заметил при повороте: молодой омич пойдет под суд за столкновение с мотоциклом

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Омске завершилось расследование уголовного дела против 20-летнего водителя, сбившего мотоциклиста. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Согласно материалам дела, вечером 7 сентября мужчина, находясь за рулем Hyundai Verna, поворачивал налево в междворовый проезд улицы Крупской. Он не заметил приближавшийся прямо навстречу мотоцикл Yamaha MT-09. Из-за столкновения 32-летний мотоциклист получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Сам виновник происшествия вину свою признал полностью и предпринял шаги для возмещения ущерба. Теперь уголовное дело передано в Кировский районный суд для дальнейшего разбирательства. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.

