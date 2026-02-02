Хоценко утвердил список омских школ и детсадов, где проведут капремонт

По поручению главы региона на капремонт образовательных учреждений и строительство жилых модулей в детских лагерях распределены 2,5 млрд рублей.

Фото: Вячеслав Крузман

В 2026 году в Омской области соответствующий объем финансирования предусмотрен на обновление школ, детских садов и инфраструктуры детского отдыха. Крупнейший блок финансирования – около 2 млрд рублей – предусмотрен на проведение капитального ремонта школ в рамках одногодичного цикла выполнения работ. В 2026 году работы планируется выполнить на 21 объекте общего образования в Омске и муниципальных районах области. В областном центре обновление затронет 11 школ, еще 10 учреждений будут отремонтированы в Калачинском, Марьяновском, Москаленском, Нововаршавском, Черлакском, Седельниковском, Тарском, Тюкалинском и Шербакульском районах.

На капитальный ремонт объектов дошкольного образования предусмотрено 338,4 млн рублей. Средства направят на обновление шести детских садов: три – в Омске и три – в Горьковском, Москаленском и Тюкалинском районах. По инициативе губернатора отдельное внимание уделено развитию инфраструктуры детского отдыха. Омской области по результатам отборов субъектов выделено 172,5 млн рублей на строительство быстровозводимых конструкций в детских оздоровительных лагерях.

В 2026 году в регионе будут созданы пять жилых модулей: три – в детском оздоровительном лагере «Солнечная поляна» в Омском районе и два – в лагере «Лесная поляна» Тарского района. Реализация запланированных мероприятий позволит существенно улучшить условия обучения и пребывания детей, повысить комфорт и безопасность образовательной среды, а также расширить возможности для полноценного летнего отдыха школьников по всей Омской области.