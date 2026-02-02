Омская прокуратура добилась отмены резкого роста тарифов ЖКХ

Предельный индекс хотели поднять до критических 39,6 %.

Фото: Freepik.com

В прошлом году прокуратура Омской области проверила законность увеличения тарифа на коммунальные услуги, запланированного на вторую половину 2025 года. Предельный индекс должны были поднять с 16,1 % до критических 39,6 %.

Увеличение стоимости коммунальных услуг привело к незаконной корректировке инвестиционной программы «Тепловой компании». Как установили прокуроры, мероприятия по ремонту и модернизации сетей вносились в документы без фактического обследования труб и объективных данных об их износе. Кроме того, эти работы не были обеспечены финансированием.

После вмешательства прокуратуры губернатор Омской области отменил указ о введении повышенного индекса. В результате тарифы были пересмотрены в сторону уменьшения.

Кроме того, прокуратурой выявлены нарушения в работе компаний, занимающихся поставкой тепла и газа. Нарушения связаны с неправильным расчетом расходов, ведением учета потребленных услуг и сбором долгов. Работа над исправлением ситуации продолжается.