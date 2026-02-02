За сутки мошенники украли миллионы у омичей

Пострадали еще 6 человек.

За минувшие сутки в омскую полицию поступило 667 сообщений и заявлений о происшествиях. После проверок правоохранители возбудили 17 уголовных дел и задержали 12 человек.

В том числе в полицию обратились 6 человек, обманутых мошенниками. В общей сложности они потеряли почти 2,3 млн рублей.

Одной из жертв стала студентка медицинского колледжа. Она увидела в мессенджере рекламу криптотрейдинга и решила подзаработать. За две недели под руководством «опытного наставника» омичка вложила 298 тысяч рублей в криптовалюту, а потом не смогла вывести «заработанные» деньги. График растущей прибыли оказался просто картинкой.