Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Стало известно, какие аварии на сетях устранят в Омске сегодня

Трубы починят на Тарской, 50 лет Профсоюзов и в Комсомольском городке.

«Тепловая компания» рассказала о планах по ремонту сетей на сегодня. Как сообщили в компании, работы пройдут по всему городу, в том числе по адресам: Тарская, 51; 50 лет Профсоюзов, 61, и Комсомольский городок, 21.

– На объектах задействованы вся необходимая техника и специалисты, работы ведутся в плановом режиме. Ожидается, что они будут завершены в течение дня. Мы делаем все возможное для минимизации отключений отопления, – сообщили в «Тепловой компании».

Отметим, что еще вчера горожане жаловались на порыв на Молодогвардейской.

·Общество

Стало известно, какие аварии на сетях устранят в Омске сегодня

Трубы починят на Тарской, 50 лет Профсоюзов и в Комсомольском городке.

«Тепловая компания» рассказала о планах по ремонту сетей на сегодня. Как сообщили в компании, работы пройдут по всему городу, в том числе по адресам: Тарская, 51; 50 лет Профсоюзов, 61, и Комсомольский городок, 21.

– На объектах задействованы вся необходимая техника и специалисты, работы ведутся в плановом режиме. Ожидается, что они будут завершены в течение дня. Мы делаем все возможное для минимизации отключений отопления, – сообщили в «Тепловой компании».

Отметим, что еще вчера горожане жаловались на порыв на Молодогвардейской.