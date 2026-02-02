Самое большое в истории города: в Омске установят огромное масленичное чучело

Оно появится в парке «Зеленый остров».

Фото: пресс-служба городской зоны отдыха «Зеленый остров»

В омском парке «Зеленый остров» установят 15-метровое масленичное чучело. Как отметили организаторы праздника, это будет самое большое чучело в истории города.

Масштабный проект по созданию символа уходящей зимы включает в себя 12-метровое основание и трехметровую голову, украшенную традиционным кокошником.

– Мы хотим возродить дух настоящей, широкой Масленицы и подарить городу незабываемое зрелище. 15-метровое чучело на фоне зимнего Иртыша – это мощный символ прощания с зимой и прихода весны. Такого в Омске еще не было, – отмечают организаторы.

Главные народные гулянья развернутся на территории парка 22 февраля в 12:00. Гостей ждут традиционные забавы, хороводы, конкурсы и розыгрыши ценных призов. Каждый сможет испытать силу и ловкость, забравшись на масленичный столб за подарком.

Также сообщается, что на празднике будет работать несколько точек с горячими блинами с самыми разнообразными начинками. Вход на Масленицу будет свободный.