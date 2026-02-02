В Омске взлетел материнский капитал

Прибавку получили свыше 78 тысяч семей.

Omskinform.ru

С февраля 2026 года Отделение Социального фонда России по Омской области провело плановую индексацию материнского капитала, увеличив размер выплат на 5,6 %. Перерасчет основан на индексе роста потребительских цен за прошлый год и затронул тысячи жителей региона.

Согласно новым нормативам, сумма государственной поддержки при рождении первого ребенка теперь составляет 728 921,9 рубля. Если семья уже получала сертификат на первенца, то размер доплаты за рождение второго ребенка увеличился до 234 321,27 рубля.

Повышению подлежали не только полные суммы сертификатов, но и неиспользованные остатки средств.

– Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 100 тыс. рублей, именно эта сумма и увеличилась на 5,6 % – до 105,6 тыс. рублей, – отметили в Омском отделении Социального фонда России.

Как уточнили в ведомстве, за прошедший 2025 год владельцами сертификатов в Омской области стали 7756 семей. Сейчас в регионе насчитывается около 78 тыс. семей, на счетах которых средства материнского капитала сохраняются в полном объеме или частично.