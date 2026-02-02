Близорукость и воспаления: в минздраве рассказали о самых частых болезнях омских подростков

Их выявляют во время диспансеризации.

В Омске началась ежегодная бесплатная диспансеризация детей. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, в 2025 году в Городской детской клинической больнице № 3 медосмотр прошли 14,1 тысячи детей. В 2026-м это сделали пока только 940, однако по плану у минздрава 14 098 пациентов.

Отметим, что в диспансеризацию входят анализы крови и мочи, ЭКГ, ЭХО КГ и несколько видов УЗИ. Это позволяет выявлять патологии на ранней стадии. Причем чаще всего у подростков возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, зрением, а также воспалительные и другие заболевания репродуктивной сферы.