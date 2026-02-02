В Омске ночью дотла сгорела маршрутка

Фотографии пылающего транспорта появились в соцсетях.

Фото: vk.com/auto_omsk

Сегодня ночью в Омске произошел пожар. Как сообщили в соцсетях очевидцы, вспыхнула и полностью сгорела пассажирская «газель» по адресу: 70 лет Октября, 20.

Во время возгорания местные жители слышали хлопок. Они предположили утечку газа.

Как сообщили «Омск-информу» в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 8:42. На место выехали 8 огнеборцев на 2 пожарных машинах. Открытое горение они ликвидировали уже в 8:55. В происшествии никто не пострадал.