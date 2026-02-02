Омск-Информ
·Общество

Засуха на 8 часов: кому из омичей отключат воду на этой неделе

С ограничениями горожане столкнутся во вторник и среду.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей на этой неделе. В связи с работами некоторые горожане останутся без воды.

Отключения планируются с 11:00 до 19:00 во вторник, 3 февраля. Без воды останутся 9 многоквартирных домов, 4 административных зданиях и 1 социальный объект по адресам:

  • Добровольского, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
  • Яковлева, 2, 2а, 3, 4, 5;
  • Орджоникидзе, 39, 45, 47а.

В среду, 4 февраля, воды не будет по адресу: Ивана Алексеева, 4а. Отключение ожидается с 11:00 до 19:00.

