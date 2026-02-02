Омск-Информ
·Общество

Ищут замену: у омских судей истекают сроки полномочий

К концу года в регионе освободятся сразу несколько постов.

В минувшую пятницу Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о старте приема документов на вакантные посты. В регионе ищут председателя Азовского районного суда, Марьяновского районного суда и Любинского районного суда.

У действующих председателей в этом году истекают сроки полномочий. Любинский суд возглавляет Андрей Дроздов. Азовским судом руководит Андрей Кулешов, а Марьяновским – Татьяна Галькова. Будут ли они вновь претендовать на эти должности, не сообщалось.

Отметим, что вакантными стали и 3 судейских поста в Кировском районном суде Омска, один – в Центральном районном суде Омска и еще один – в Арбитражном суде Омской области.

