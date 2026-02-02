Омск-Информ
Экономика/Бизнес

Каждая вторая квартира затоплена: омичи пожаловались на сданный в эксплуатацию долгострой

По словам горожан, жить там все еще невозможно.

Жители Омска пожаловались на то, что сданный по документам многоквартирный дом на самом деле еще не готов. Речь идет о доме по адресу: Шаронова, 29.

– Там жить невозможно! На каком основании дом сдан в эксплуатацию? Не хотите пожить в доме без отопления, где каждая вторая квартира затоплена! Треснуты стяжки пола! – сообщает автор поста.

Напомним, этот дом строится с 2014 года. Он был частью ЖК «Весна» (бывшего «Квартала Романтиков»), первый застройщик которого обанкротился, оставив дольщиков без квартир и денег. В 2022 году долгострой передали Фонду защиты прав дольщиков, а в 2023-м за объект взялась компания «Дорстрой».

