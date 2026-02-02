В Омской области подорожали овощи

Цены изменились всего за месяц.

Сервис «АйМониторинг» опубликовал данные об изменений цен на продукты в Омской области. В январе больше всего подорожали овощи.

Белокочанная капуста стала дороже на 9,4 %, или 3,06 рубля. На втором месте оказалась морковь – на 8 %, или 2,64 рубля. На 5,7 %, или 1,98 рубля, вырос в цене картофель. Подорожали также репчатый лук (на 3,4 %), яблоки (на 4,1 %) и баранина (на 4,8 %).

Однако есть и продукты, которые подешевели. Цена на полукопченую колбасу понизилась на 3,7 % (24,5 рубля), вареную колбасу – на 1,9 % (10,58 рубля), сливочное масло – на 1,8 %, куриные яйца – на 1,7 %, хлеб – на 1-1,5 %. Гречка стала дешевле на 0,9 %.

Алкоголь в этом году подорожал на 3,3 %, или 28,24 рубля.