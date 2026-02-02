Эксперт рассказал, как правильно составить список покупок

Для этого есть несколько правил.

Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова рассказала, как правильно составлять список покупок. Как сообщает «Газета.Ru», это поможет ничего не забыть, не совершить лишних трат.

— Одна из самых распространенных ошибок — записывать продукты в том порядке, в каком они приходят в голову. В магазине это приводит к хаотичным перемещениям между отделами, раздраженности от хождения по одним и тем же рядам и росту импульсивных покупок. Гораздо удобнее сразу группировать позиции по категориям: молочные продукты, мясо и рыба, — посоветовала она.

Важно точно формулировать список, указывая не только продукт, но и количество, которое необходимо. Также лучше заранее продумать альтернативу, чтобы не поддаваться импульсам в магазине.

Еще один полезный прием — отмечать не обязательные товары, которые можно купить при наличии скидки.