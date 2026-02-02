Омичей снова ожидает резкое похолодание

На севере днем температура опустится до -20.

Фото: Freepik.com

По данным Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 2 февраля, в Омской области будет -10...-15 градусов. Однако по северо-востоку региона ожидается до -20 градусов.

Местами также пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-восточный, восточный, до 6-11 м/с. На дорогах ожидается гололедица.

По данным Gismeteo.ru, в Омске продолжится похолодание, которое началось в воскресенье. БВ понедельник будет -9...-17 градусов. Снега не ожидается.