У омича в голове случайно обнаружили десятилетний «сюрприз» размером с монету

Мужчина пришел на обычный осмотр к стоматологу.

Шедеврум

Омские стоматологи удалили у пациента зубной камень размером с монету. Мужчина обратился в ГСП № 4 «Люксдент» на профилактический осмотр. Для точной диагностики ему провели компьютерную томографию, которая выявила в области поднижнечелюстной слюнной железы несколько образований неправильной формы с повышенной плотностью.

В ходе беседы пациент рассказал, что более десяти лет назад получил травму поднижнечелюстной области. Со временем в протоке слюнной железы справа образовался камень. Все эти годы мужчина ощущал лишь легкий дискомфорт, не придавая ему значения, и последние пять лет не обращался за медицинской помощью.

– Эта история показывает, что необходимо регулярно проходить профилактические осмотры у стоматолога, как минимум два раза в год. Следовать рекомендациям врачей о необходимости проведения дополнительных методов обследования, на фоне полного здоровья, – подчеркнула заведующая терапевтическим отделением Ирина Касаткина.

Стоматолог-хирург Василий Паринов провел операцию по удалению зубного камня из протока слюнной железы. Во время вмешательства был извлечен самый крупный фрагмент диаметром около 20 мм. Остальные мелкие камни решили не удалять: через месяц после операции два оставшихся фрагмента вышли самостоятельно.