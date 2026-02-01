В Омской области скончалась глава Исторического архива

Более 30 лет Ольга Пугачева руководила архивом региона.

В воскресенье, 1 февраля, Исторический архив Омской области сообщил в социальных сетях о смерти 75-летней Ольги Пугачевой – историка и архивиста, заслуженного работника культуры РФ, более тридцати лет возглавлявшей главное архивное учреждение региона.

Профессиональная деятельность Пугачевой в архивной сфере началась в 1972 году. За годы работы она прошла путь от рядового архивиста до руководителя учреждения, отвечая за решение сложных и значимых задач. Ее руководство пришлось на период масштабных преобразований в архивной системе, однако при всех изменениях неизменно сохранялись ее высокий профессионализм, строгие требования к себе и искренняя преданность архивному делу.

– Ольга Дмитриевна пользовалась заслуженным уважением и авторитетом в профессиональном сообществе. Для коллег она была не только руководителем, но и наставником, человеком, к которому всегда можно было обратиться за советом и поддержкой. Ее отличали глубокие знания, внимательное отношение к людям и искренняя любовь к своей работе, – говорится в опубликованном сообщении.

Стоит отметить, что с 1985 по 2017 год Ольга Пугачева возглавляла Государственный архив Омской области, который с 2008 года носит название Исторического архива региона.