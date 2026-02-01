В МЧС назвали самые опасные участки дорог Омской области

На проблемных трассах дежурят спасатели и техника.

omskinform.ru

На 2 февраля в Омской области не прогнозируется опасных погодных явлений, которые могли бы привести к ЧС. Однако на дорогах сохраняется риск аварий из-за облачной погоды с прояснениями, местами небольшого снега, тумана, изморози и гололедицы. Температура воздуха соответствует обычным февральским значениям и составляет около -14…-16 °C, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Омской области.

Водителям особенно стоит быть внимательными на опасных участках трасс. Так, на сложном участке ФАД Р-402 Тюмень – Омск в Любинском районе (578–579 км) дежурят 35 спасателей с девяти единицами техники. На трассе А-320 Омск – Черлак (25–25,98 км) работают 26 специалистов с 12 единицами техники. Под постоянным контролем находятся участки ФАД Р-254 Южный обход Омска, дорога Омск – Русская Поляна и трасса Сыропятское – Калачинск в Кормиловском районе. На муниципальных железнодорожных переездах, например возле мясокомбината «Калачинский», также дежурят силы МЧС.

Главное управление МЧС напоминает водителям о правилах безопасности на скользкой дороге. В первую очередь важно быть заметным для других участников движения и внимательно следить за дорогой: на мокрой поверхности тормозной путь значительно увеличивается, поэтому скорость следует держать минимальной. Перед поездкой рекомендуется проверить исправность стеклоочистителей, щеток и наличие стеклоомывающей жидкости.

При маневрировании руль нужно поворачивать плавно и на небольшой угол, избегая резких движений, чтобы не потерять контроль над автомобилем. В случае заноса нельзя резко крутить рулем или тормозить – необходимо плавно снижать скорость и направлять руль в сторону, куда вы планируете ехать.

Отдельное внимание стоит уделять дистанции: на скользкой дороге она должна быть заметно больше обычной. Например, при скорости 40 км/ч безопасная дистанция составляет около 80 метров. В таких условиях спешка опасна, поэтому безопаснее двигаться медленнее, чем рисковать.