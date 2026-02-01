Густой туман парализовал утро в омском аэропорту

Видимость упала до 200 метров.

пресс-служба Омского аэропорта

В омском аэропорту 1 февраля из-за неблагоприятных погодных условий возникли задержки рейсов на прилет и вылет. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, работу аэропорта осложнил густой туман – видимость в районе аэродрома снизилась до 200 метров.

Особенно сильно задержались рейсы компании «Россия» в Санкт‑Петербург – вместо 05:10 самолет отправится только в 13:10, почти на восемь часов позже. В Москву авиакомпании «Аэрофлот» рейс перенесли с 05:50 на 13:00, а S7 из Домодедово – с 06:25 на 13:20, задержка составила почти семь часов. Рейс «Уральских авиалиний» в Жуковский вылетит с 06:35 только в 12:00, более чем на пять часов позже.

Рейс «Икар» в Сочи был отложен с 08:15 на 13:15, а рейс в Санкт‑Петербург – с 08:25 на 13:10. Международный рейс в Астану вместо 08:50 ожидается только в 16:10. На вылеты в Москву пришлось сразу несколько задержек: помимо уже упомянутого рейса «Аэрофлота», вылет компании «Россия» с 07:05 перенесли на 13:05, а другой рейс, по расписанию вылетающий в 08:05, отправится только в 16:45.

Часть ранних рейсов все же смогла вылететь, но с опозданием от получаса до двух с половиной часов. Среди них рейсы «Азур Эйр» в Камрань и «Победы» в Москву. Вечерние рейсы в Новосибирск, Ноябрьск и Нижневартовск, согласно табло, пока выполняются по расписанию.

Туман повлиял и на прием самолетов в Омск: несколько рейсов не смогли приземлиться из‑за плохой видимости и были направлены на запасные аэродромы. Рейс «Аэрофлота» из Москвы приземлился в Новосибирске, аналогично S7 из Домодедово. Самолет «Уральских авиалиний» по маршруту Москва – Омск приземлился в Тюмени, еще один рейс «Победы» из Шереметьево был перенаправлен в Новосибирск, а рейс «Аэрофлота» из Москвы посадили в Екатеринбурге.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное время вылета у авиакомпаний и следить за объявлениями в аэропорту.