·Спорт

ХК «Авангард» подписал нападающего, так и не пробившегося в КХЛ

Максим Баин пополнил команду «Омские крылья».

Хоккейный клуб «Авангард» подписал односторонний контракт ВХЛ до конца сезона с 27-летним нападающим Максимом Баиным.

Всего в лиге форвард провел 405 матчей, в которых набрал 163 (94+69) очка

 Максим Баин карьеру в МХЛ в 2014 году, выступая за казанскую команду «Ирбис». Через четыре года нападающий продолжил играть в ВХЛ. Играл за ХК «Тамбов», воскресенский «Химик», новокузнецкий «Металлург» и «Динамо СПб».

В 2025 году Максим подписал контракт с ХК «Норильск», а в конце декабря прошлого года – с «Рязанью ВДВ».

