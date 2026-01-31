Омские налоговые начали реорганизовывать

Несколько межрайонных инспекций вошли в ИФНС по Центральному округу Омска.

omskinform.ru

Омские налоговые службы настигла реорганизация. По данным «СуперОмска», ссылающегося на приказ, межрайонные инспекции федеральной налоговой службы России по Омской области № 4, 8 и 9 войдут в ИФНС по ЦАО города Омска.

Вероятно, изменения коснутся всех налогоплательщиков региона. Поскольку подразделения, попавшие под оптимизацию, обслуживают все 32 района области.

Кроме того с 1 февраля 2026 года Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области (Долговой центр) сможет направлять заявления о признании должников банкротами в отношении всех категорий налогоплательщиков, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе, имеющих признаки банкротства.