Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

В Омской области скульптор создал символ «Авангарда» из бетона

Скульптура ястреба на Кубке Гагарина весит 300 килограммов.

Любинский скульптор Леонид Ерофеев, известный своими садовыми клумбами, создал арт-обьект в честь «Авангарда». Об этом сообщает газета «Маяк» Любинского района Омской области.

Бетонная копия главного трофея Континентальной хоккейной лиги – Кубка Гагарина, на вершине которого возвышается ястреб, талисман омичей, весит 300 килограммов и имеет высоту примерно 1,7 метра.

– Не могу сказать, что я большой фанат хоккея, но иногда смотрю игры и болею за «Авангард», – пояснил автор монумента. – Вот и решил сделать такую композицию. На ее создание у меня ушло три недели.

Мастер делает и другие фигуры из бетона.

·Культура/Афиша

В Омской области скульптор создал символ «Авангарда» из бетона

Скульптура ястреба на Кубке Гагарина весит 300 килограммов.

Любинский скульптор Леонид Ерофеев, известный своими садовыми клумбами, создал арт-обьект в честь «Авангарда». Об этом сообщает газета «Маяк» Любинского района Омской области.

Бетонная копия главного трофея Континентальной хоккейной лиги – Кубка Гагарина, на вершине которого возвышается ястреб, талисман омичей, весит 300 килограммов и имеет высоту примерно 1,7 метра.

– Не могу сказать, что я большой фанат хоккея, но иногда смотрю игры и болею за «Авангард», – пояснил автор монумента. – Вот и решил сделать такую композицию. На ее создание у меня ушло три недели.

Мастер делает и другие фигуры из бетона.