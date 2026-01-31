«Кина не будет»: в Омской области перестанет показывать телевизор

Стал доступен график временных отключений сигнала.

Фото создано при помощи ИИ

В селах Омской области ожидаются перебои с телевещанием и радиосвязью из-за отключений сигнала. Связано это с профилактическими работами, которые пройдут с 2 по 8 февраля по московскому времени.

Известен и график отключений. Так, в селе Бекишево Тюкалинского района перестанет быть доступен просмотр телевизора 2 февраля с 8 до 14 часов.

В райцентре Большеречье ожидаются перебои 3 и 4 февраля с 6 до 15 часов дня. В Черлаке не получится послушать «Радио России» 3, 4 и 5 февраля с 6 до 15 часов, а телевизор – 2 февраля с 6 до 15 часов.

В Калачинске перестанет показывать телевизор 5 февраля с 9 до 12 часов, в Называевске станут недоступны радио и телевидение 3 февраля с 6 часов до полудня.

Перестанут показывать передачи в селе Паново Крутинского района 4 февраля с 8 до 14 часов, в селе Сухом Горьковского района 4 февраля с 9 до 12 часов, в селе Хутора Тюкалинского района 5 февраля с 6 до 12 часов не будет телевидения и радио.