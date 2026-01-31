Соцсети: омич с битой зверски расправился с матерью

Сожительница и сестра нападавшего оказались в больнице.

СК РФ

На днях в Омске произошло жестокое убийство. По данным телеграм-канала «Омский новостной поезд», в одной из квартир многоэтажки на улице 4-й Железнодорожной мужчина с битой напал на мать, сестру и сожительницу.

Мать скончалась на месте от множественных ножевых ранений, а сожительница и сестра оказались в больнице.

По данным телеграм-канала, семья переехала в Омск из Павлоградского района. Там погибшая долгое время работала учителем музыки и была уважаемым педагогом. Кроме того, по некоторым данным, омич с битой ворвался в ГБ № 2, где долгое время гнался за женщиной с детьми.

Нападавшего задержали и поместили под стражу. Источник в силовых структурах подтвердил «Омск-информу» факт убийства пожилой женщины.

Официальных комментариев от следователей не поступало.