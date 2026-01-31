СК России: в Омской области школьники учатся в холодном здании интерната

Александр Бастрыкин поручил разобраться. Его омские коллеги возбудили уголовное дело.

omskinform.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин узнал об ужасных условиях обучения детей в селе Новоцарицыно Москаленского района Омской области. Соответствующее обращение поступило в приемную главы Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Как выяснилось, в течение четырех лет из-за закрытия сельской средней школы и детского сада на ремонт школьники учатся в здании интерната.

Но и там не все в порядке, из-за неисправности инженерных систем в помещениях не соблюдается температурный режим. Уточняется, что родители вынуждены приобретать обогреватели за свой счет. Обращения результатов не дали.

Омские силовики возбудили уголовное дело. Глава федерального следкома Александр Бастрыкин поручил своему омскому коллеге Виталию Батищеву разобраться в ситуации и подготовить доклад. Центральный аппарат ведомства контролирует это дело.