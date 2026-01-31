Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омской области сельчанин сгорел заживо в собственном доме

Причина возгорания неизвестна.

Вчера днем, 30 января, в Таврическом районе в огне погиб хозяин частного дома. О возгорании стало известно в 14:30.

На место выехали 9 спасателей на 3 единицах техники. По данным ГУ МЧС по Омской области, пламя охватило 171 кв. м дома вместе с хозпостройками. Открытое горение ликвидировали оперативно, но было уже поздно.

На пепелище обнаружили тело хозяина дома. Причина возгорания устанавливается.

·Происшествия

В Омской области сельчанин сгорел заживо в собственном доме

Причина возгорания неизвестна.

Вчера днем, 30 января, в Таврическом районе в огне погиб хозяин частного дома. О возгорании стало известно в 14:30.

На место выехали 9 спасателей на 3 единицах техники. По данным ГУ МЧС по Омской области, пламя охватило 171 кв. м дома вместе с хозпостройками. Открытое горение ликвидировали оперативно, но было уже поздно.

На пепелище обнаружили тело хозяина дома. Причина возгорания устанавливается.