Омичи поставили абсолютный рекорд по ипотеке

Количество заявок увеличилось вдвое.

В омском Росреестре заявили о рекордной активности на рынке недвижимости в конце 2025 года. Наиболее востребованными оказались сектора ипотеки и новостроек.

В декабре омичи взяли 2011 ипотечных кредитов. По данным ведомства, это абсолютный рекорд. При этом по сравнению с декабрем 2024 года общее количество заявок увеличилось на 80 %, с ноябрем 2025-го – на 50 %.

Кроме того, в 2,5 раза вырос спрос жилья в новостройках. В декабре 2025 года в управление поступило 523 заявки на регистрацию договоров долевого участия, тогда как годом ранее было 215 заявок.