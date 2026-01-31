Омск-Информ
·Культура/Афиша

Омич прославился на федеральном канале народной версией хита «Ласкового мая»

Никита Шкурко угостил ведущего Андрея Малахова козьим молоком.

Житель рабочего поселка Шербакуль Омской области Никита Шкурко засветился на шоу «Привет, Андрей!» на «России 1».

Выпуск посвятили хитам и создателю легендарной группы «Ласковый май» Сергею Кузнецову.

Сельчанин исполнил фолк-версию легендарного хита «Розовый вечер» под баян и показал, как в омской глубинке поют песни «Ласкового мая». Кроме того, омич привез в подарок трехлитровую банку козьего молока. Ведущий Андрей Малахов, актриса Агния Кузнецова и певица Акула попробовали угощение. Эфир покажут сегодня.

