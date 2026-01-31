Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Из Омска снова задерживаются самолеты до Москвы и Питера

Отставания в расписании связаны с поздним прибытием бортов.

В субботу, 31 января, стало известно о задержке утреннего рейса в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии». По данным онлайн-табло, борт должен был вылететь в 6:35. Однако, по скорректированной информации, он отправится в 11:40.

Кроме того, рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» вместо 05:10 взлетел в 05:59. Самолет «Победы» вместо 07:05 отправился в Москву в 08:12. Борт авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург улетел в 09:45 вместо 08:55. Вероятно, коррективы в расписании связаны с позднем прибытием самолетов в Омский аэропорт.

·Общество

Из Омска снова задерживаются самолеты до Москвы и Питера

Отставания в расписании связаны с поздним прибытием бортов.

В субботу, 31 января, стало известно о задержке утреннего рейса в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии». По данным онлайн-табло, борт должен был вылететь в 6:35. Однако, по скорректированной информации, он отправится в 11:40.

Кроме того, рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» вместо 05:10 взлетел в 05:59. Самолет «Победы» вместо 07:05 отправился в Москву в 08:12. Борт авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург улетел в 09:45 вместо 08:55. Вероятно, коррективы в расписании связаны с позднем прибытием самолетов в Омский аэропорт.