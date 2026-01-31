Морозы отступили: на Любинском проспекте запоздало отпразднуют День студента

Для учащихся вузов устроят концертную программу и бесплатные катания.

Фото: Дарья Бородулина / Пресс-служба Минспорта Омской области

Сегодня, 31 января, на «Зимнем Любинском» в Омске планируется устроить большие гулянья по случаю Дня студента. Празднование в установленный день отменилось из-за сильных морозов.

С 17:00 до 19:00 учащихся омских вузов ждет программа на главной сцене, на пересечении улиц Ленина и Музейной. Для зрителей выступят омские артисты, а в 18:00 организаторы проведут розыгрыш призов. Горожане могут выиграть брендированный тюбинг культурной столицы, сертификат на покупку коньков, умную колонку и множество других подарков.

С 18:30 до 20:00 предусмотрены бесплатные катания по студенческим билетам на катке «Вектор» на Партизанской. Дополнительным бонусом станут аренда коньков, безалкогольный глинтвейн, а также катание на зимних картах. Чтобы получить все подарки, нужно взять студенческий билет.