В рейтинге застройщиков Омска лидируют иногородние компании

Зато омских предприятий больше.

omskinform.ru

В рейтинге застройщиков региона по итогам 2025 года больше всех возводят домов иногородние организации. Такие данные обнародовал Минстрой Омской области. По данным ведомства, всего в прошедшем году сдали в эксплуатацию около 920 тысяч квадратных метров жилья. При этом на организации-застройщиков пришлось порядка 313 тысяч квадратных метров жилья.

Абсолютным лидером стал питерский «Эталон» с 98,2 тыс. кв. м жилья на Левобережье, на втором месте омский «Стройбетон» Олега Золотова с 44,8 тыс. кв. м на окраине Амурского поселка. Замыкает тройку уральская «Брусника» с «Кварталами Драверта» и 31,5 тыс. кв. м жилья.

Остальные позиции остались за омскими компаниями. Четвертый – «Завод строительных конструкций № 1» – 17,2 тыс. кв. м; пятый – СЗ «Жилой комплекс «Зеленый остров» – 15,1 тыс. кв. м; на шестом месте – «Трест № 4» – 12,8 тыс. кв. м; седьмой – СЗ «Сибградстрой Инвест» – 11,1 тыс. кв. м. Восьмое место «ПОЛАТ» – 7,6 тыс. кв. м; девятое – у «ЗСЖБ № 6» – 6 тыс. кв. м; десятый – «СЗ Вита» – 4 тыс. кв. м.