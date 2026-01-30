Омск-Информ
·Общество

Недолгое тепло: на Омскую область снова обрушится холод

Холодать начнет уже с первых чисел февраля.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на конец января и начало февраля. Днем 31 января температура будет колебаться в пределах –3…–8 градусов.

– До конца января североатлантический циклон и связанный с ним атмосферный фронт будут способствовать выпадению осадков (преимущественно по северной половине области) и повышению температуры воздуха, – сообщили в УГМС.

Однако уже 1 февраля начнется похолодание, ожидается –5…–10 градусов, по северу до –16. 2 февраля днем будет –9…–14 градусов, а на севере температура опустится до –19.

