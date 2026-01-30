Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Стало известно, в каких омских школах проведут учения по ликвидации ЧС

Всего планируется несколько мероприятий.

Мэрия Омска утвердила план мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2026 год. Как следует из документа, четыре из этих мероприятий проведут в школах.

В марте учения планируются в школе № 17. Учеников и сотрудников эвакуируют и развернут в учебном заведении пункт временного размещения пострадавших. В апреле в школе № 32 развернут пункт выдачи средств индивидуальной защиты. В сентябре в школе № 78 проведут показательное занятие по эвакуации людей в случае пожара. В октябре в гимназии № 9 планируется показательное занятие по развертыванию и подготовке сборного эвакуационного пункта.

·Образование

Стало известно, в каких омских школах проведут учения по ликвидации ЧС

Всего планируется несколько мероприятий.

Мэрия Омска утвердила план мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2026 год. Как следует из документа, четыре из этих мероприятий проведут в школах.

В марте учения планируются в школе № 17. Учеников и сотрудников эвакуируют и развернут в учебном заведении пункт временного размещения пострадавших. В апреле в школе № 32 развернут пункт выдачи средств индивидуальной защиты. В сентябре в школе № 78 проведут показательное занятие по эвакуации людей в случае пожара. В октябре в гимназии № 9 планируется показательное занятие по развертыванию и подготовке сборного эвакуационного пункта.