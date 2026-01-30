Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В Омске сдают в аренду 100-летнее историческое здание за 142 рубля

Однако на арендатора лягут обязательства по реставрации.

Омские власти начали поиски арендатора для жилого дома Успенского (Третьяковская, 63). Это одноэтажное деревянное здание, объект культурного наследия. Его площадь 141,7 кв. м.

Дом сдают в аренду на 48 лет 11 месяцев 29 дней. Начальная цена – 141,7 рубля в год. Отметим, что, по условиям договора, арендатор должен отреставрировать дом.

Заявки на торги принимаются до 16 марта. Аукцион состоится 19 марта.

·Экономика/Бизнес

В Омске сдают в аренду 100-летнее историческое здание за 142 рубля

Однако на арендатора лягут обязательства по реставрации.

Омские власти начали поиски арендатора для жилого дома Успенского (Третьяковская, 63). Это одноэтажное деревянное здание, объект культурного наследия. Его площадь 141,7 кв. м.

Дом сдают в аренду на 48 лет 11 месяцев 29 дней. Начальная цена – 141,7 рубля в год. Отметим, что, по условиям договора, арендатор должен отреставрировать дом.

Заявки на торги принимаются до 16 марта. Аукцион состоится 19 марта.