В омскую школу попал опасный для здоровья детей фарш

В мясе оказалось слишком много вредных бактерий.

Фото создано при помощи ИИ

В школе Омского района обнаружили опасную мясную продукцию. Как сообщили сегодня в Россельхознадзоре, образцы отобрали 11 декабря.

Речь идет о фарше «Говяжьем» замороженном от омского производителя ИП Скорплюк Д.А. (торговая марка «Мясной секрет»). В нем нашли бактерию листерию, а также ДНК курицы, не заявленной на маркировке. Последнее указывает на фальсификацию продукции.

Россельхознадзор уже не в первый раз выявил несоответствия в продукции ИП Скорплюк Д.А. В 2025 году в пробах полукопченых колбас («Армавирская», «Краковская»), вареных сардельках («Обыкновенные») и сосисках («Русские») нашли ДНК сои и курицы, не указанные в маркировке.

Производителю сообщили о необходимости исключения продукции из оборота. Предпринимателю сделали предостережение о недопустимости таких нарушений.