·Происшествия

Омич сбил двух пешеходов на «зебре»

Обоим потребовалась медицинская помощь.

Сегодня в 15:10 на улице Химиков в Омске произошла авария. По предварительным данным полиции, 41-летний мужчина на автомобиле Kia в районе дома № 43 сбил двух пешеходов.

Мужчина и женщина, 55 и 57 лет, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии они оба обратились за медицинской помощью.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

