В Омске новогодним елкам дали вторую жизнь в рамках экологической акции «Новых людей»

Завершилась экологическая акция партии «Новые люди» по сбору и переработке новогодних елок. Сданные горожанами деревья вместо свалок направили на полезное использование.

Фото: Новые Люди

Партия «Новые люди» провела в Омске акцию по сбору новогодних елок, предложив жителям сдать праздничные деревья на переработку. Инициатива получила широкий отклик, поскольку в этом сезоне специализированные пункты приема в регионе организованы не были, а многие организации отказались от такой практики.

В ходе акции было собрано несколько десятков елок. Деревья измельчили, после чего полученное сырье передали в конный клуб «Карусель». Там древесину используют в качестве подстилки и кормовой добавки для животных – лошадей и верблюдов.

Руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Омской области Илья Смирнов сообщил, что партия занимается подобными экологическими инициативами уже не первый год. По его словам, переработка новогодних деревьев – простой и эффективный способ снизить нагрузку на окружающую среду.

– Каждый год после праздников мы видим одну и ту же картину: тысячи елок оказываются на свалках, – прокомментировал Илья Смирнов. – Даже в естественной среде дереву требуется около 30 лет для полного разложения, а в окружении мусора этот процесс занимает еще больше времени. При этом есть простое и полезное решение – переработка и повторное использование. Для нас принципиально важно показать, что забота об экологии может быть удобной для людей и полезной для города.

Фото: Новые Люди

Для расширения масштабов работы партия направила обращение в региональное министерство природных ресурсов с предложением заранее организовать в 2026 году пункты приема новогодних елок и информировать жителей о сроках и местах их работы.

Отдельно отмечается, что участие в акции не требовало от омичей дополнительных усилий: достаточно было оставить заявку, после чего деревья бесплатно забирали прямо от дома. Такой формат, по словам организаторов, стал одним из факторов высокой вовлеченности горожан.

– Когда мы делаем заботу об экологии простой и понятной, люди охотно откликаются, – отметил Илья Смирнов. – Мы видим у омичей большой запрос на ответственное отношение к окружающей среде и стараемся его поддерживать.

В партии подчеркивают, что экологическая повестка остается одним из приоритетов работы «Новых людей» в Омской области и направлена как на снижение экологической нагрузки, так и на формирование устойчивых городских привычек.