Страховщики пытаются отсудить 41 миллион за пожар в старинном здании в Омске

Деньги пытаются взыскать с арендатора.

Страховая компания «Ингосстрах» обратилась в Арбитражный суд Омской области с иском на 41 млн к компании «Партнер-Инвест». Как сообщает «РБК Омск», в такую сумму обошелся пожар в ресторане «Хочу Пури» по адресу Дзержинского, 1а.

Пожар произошел 5 июня 2024 года. Его причиной стали жировые отложения в вентиляции. После происшествия ресторан больше не открылся, а переехал в другое место.

Ранее также сообщалось, что ООО «Партнер-Инвест» (арендатор здания) пыталось отсудить сумму затрат на восстановление помещений у владельца ресторана и субарендатора – компании «МСМ Сити Групп». У последней даже арестовали имущество.

Отметим, что здание на площади Дзержинского, 1а, в котором произошел пожар, является объектом культурного наследия регионального значения и находится в собственности города. Ресторан «Хочу Пури» был открыт там весной 2022 года.