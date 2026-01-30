Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

С омички заочно взыскали 150 тысяч за дешевые кокошники

Женщина взяла их в аренду на день, но не возвращала 100 дней.

Первомайский районный суд Омска рассмотрел иск индивидуального предпринимателя к местной жительнице.

Как сообщает пресс-служба суда, в июне омичка взяла у индивидуального предпринимателя русский национальный сарафан и кокошники. Наряд женщина арендовала на сутки за 1 250 рублей, однако так и не вернула.

На суд омичка не явилась. Однако с нее все равно взыскали 149,1 тыс. рублей. В эту сумму вошли задолженность по арендной плате (125 тысяч), неустойка и стоимость невозвращенного имущества (в общей сложности 24,1 тыс. рублей).

·Экономика/Бизнес

С омички заочно взыскали 150 тысяч за дешевые кокошники

Женщина взяла их в аренду на день, но не возвращала 100 дней.

Первомайский районный суд Омска рассмотрел иск индивидуального предпринимателя к местной жительнице.

Как сообщает пресс-служба суда, в июне омичка взяла у индивидуального предпринимателя русский национальный сарафан и кокошники. Наряд женщина арендовала на сутки за 1 250 рублей, однако так и не вернула.

На суд омичка не явилась. Однако с нее все равно взыскали 149,1 тыс. рублей. В эту сумму вошли задолженность по арендной плате (125 тысяч), неустойка и стоимость невозвращенного имущества (в общей сложности 24,1 тыс. рублей).