Многоквартирный дом в центре Омска признали аварийным

На его расселение отвели 8 лет.

Фото: 2gis.ru

Сегодня, 30 января, омская мэрия издала постановление о признании аварийным и подлежащим сносу дома по адресу Тарская, 151а. Расселить и снести здание чиновники планируют до конца 2033 года.

Это здание – кирпичная двухэтажка 1957 года постройки. В ней 8 квартир.

Отметим, что в 2017 году в доме отремонтировали крышу.