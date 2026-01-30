В Омске продают трехэтажный бизнес-центр с ТЦ и рестораном

Отдельно стоящее здание имеет большую парковку и вместительный гараж.

Фото: yandex.ru/maps

В Омске на продажу выставлен бизнес-центр «Оскар» в поселке Солнечном. Здание представляет собой отдельно стоящий трехэтажный объект общей площадью 8900 кв. метров. Информация о продаже опубликована на известном сайте объявлений.

Первый этаж центра полностью занят различными арендаторами. На втором этаже расположены пространства свободного назначения, а также оборудованный всем необходимым ресторан «Оскар». Третий этаж представлен административным корпусом с кабинетами.

Фото: yandex.ru/maps

Как сообщает продавец, объект оборудован собственной системой видеонаблюдения, противопожарной сигнализацией, автономной газовая котельной мощностью 2 МВт, отдельной подстанцией, просторным паркингом и большим гаражом. Ремонт выполнен с использованием современных материалов.

Бизнес-центр предлагают к приобретению за 280 млн рублей.