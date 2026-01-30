Омский кинопрокатчик высказался о табу на эротику

Дмитрий Савельев считает, что откровенные кадры и так не должны попадать на большой экран.

Директор ООО «Кинопрокат Омск Плюс» Дмитрий Савельев заявил, что не считает вырезание постельных сцен в фильме «Горничная» в кинотеатрах Северного Кавказа признаком общего тренда на ужесточение цензуры в российском кинопрокате.

Отметим, ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что в ряде кинотеатров Дагестана прокатчики начали скрывать откровенные сцены в фильмах для взрослой аудитории – наготу и интим заменяют черным экраном, несмотря на возрастной рейтинг.

По словам Савельева, он не знаком с конкретным фильмом, вокруг которого возникла дискуссия, поэтому не готов оценивать художественную сторону решения.

– Я не видел фильм, не могу сказать. Вырезали там, ну и ладно. У них свои запреты, свое воспитание. Откровенные кадры никто не выпустит на экран, все прекрасно это понимают, – подчеркнул директор.

Савельев также обратил внимание на то, что общественная дискуссия зачастую сосредоточена на негативных инфоповодах, тогда как позитивные события в индустрии – семейное кино и мультфильмы – остаются без должного внимания.