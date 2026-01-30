Омск-Информ
·Общество

В Омской области открылась последняя ледовая переправа

Пока по ней могут ездить только машины весом до 3 тонн.

Сегодня в Омской области открылась последняя в этом сезоне ледовая переправа. Маршрут по льду Иртыша связал Черлакский и Нововаршавский районы. Грузоподъемность переправы составляет 3 тонны.

Отметим, что всего в регионе девять ледовых дорог:

  1. «Никольская» (Усть-Ишим – Никольск);
  2. «Аксеновская» (Аксеново и Ярково);
  3. «Изюкская» переправа (Тевриз – Александровка);
  4. «Белоярская» (Тевриз – Белый Яр);
  5. «Бородинская» (Тевриз – Бородинка);
  6. «Знаменская» (Знаменское и Качуково);
  7. «Усть-Шишовская» (Усть-Шиш и Тузаклы);
  8. Александровская (Александровка – Мартюшево);
  9. Нагорно-Ингалинская (Нагорное – Ингалы).
