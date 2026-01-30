Мэр пригласил омских предпринимателей принять участие в городском конкурсе

Победители будут определены на основе балльной системы в девяти номинациях. Подать заявку можно до 27 марта.

Фото: Пресс-служба Администрации города Омска

В Омске стартовал городской конкурс «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)». Как сообщили в мэрии, к участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, работающие в Омске более года и готовые представить результаты своей деятельности.

Победителей определят в девяти номинациях, среди которых «Бренд года», «За вклад в развитие города», «Лучшая мама-предприниматель», «Лучший стартап», «Лучший молодой предприниматель», «Лучший социально ответственный бизнес», «Лучший экспортер», «Самый стабильный бизнес» и «Франшиза года».

Оценка конкурсантов будет проводиться по балльной системе с учетом финансово-экономических показателей и кадрово-социальной политики, включая уровень заработной платы, численность персонала и создание рабочих мест для социально уязвимых категорий граждан.

Количество участников не ограничено.

Задать вопросы и получить более подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно в городском Центре поддержки предпринимательства по адресу: ул. Омская, 158/1, по телефонам: (3812) 729-724, 8-908-796-53-20, на сайте ЦПП: www.omskcpp.ru. Документы принимаются до 27 марта, адрес электронной почты: omskcpp2@gmail.com