Омский нефтеперерабатывающий завод признали лидером новогоднего оформления города

Инициативы не ограничились праздничным оформлением: предприятие проводило благотворительные акции и организовывало волонтеров.

Фото: Григорий Овесов

Компания завоевала призовое место и диплом победителя в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Омска. Всего в нем приняли участие около 500 организаций. Жюри оценивало эстетику композиций, оригинальность идей, качество ледовых скульптур и благоустройство территорий, на которых размещались праздничные декорации.

В преддверии Нового года на территории предприятия установили украшенные ели и светодиодные конструкции в виде лошадок, фонарей, карусели и шатров. На набережной Оми по традиции появилась масштабная инсталляция с большой сверкающей елью и символами наступившего года. Одной из главных точек притяжения в Советском парке стал ледяной замок с подсветкой и 30-метровой горкой. Входную группу парка украсили шахматные фигуры и цифры изо льда, а в сквере молодоженов разместили скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и детскую горку.

– Омский НПЗ – предприятие, которое в преддверии новогодних праздников украшает не только собственную территорию, но и создает в городе точки притяжения для проведения увлекательного досуга омичей, – отметил мэр Омска Сергей Шелест. – Эта прекрасная традиция наглядно демонстрирует ответственное отношение бизнеса и нашу совместную системную работу, направленную на благо родного города.

Инициативы предприятия выходят за рамки праздничного оформления. Ежегодно ОНПЗ проводит благотворительную акцию по сбору новогодних подарков для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году поздравления волонтеров получили 250 подопечных из 38 комплексных центров социального обслуживания Омской области.

– Сотрудники ОНПЗ хотят видеть наш город комфортным и привлекательным, – подчеркнул генеральный директор предприятия Олег Белявский. – Поэтому предприятие реализует социальные инициативы: проводит экологические акции по высадке деревьев, очистке берега Иртыша и выпуску в акваторию ценных пород рыб, помогают собирать в школу детей из малообеспеченных семей. А под самый семейный добрый праздник – Новый год – наши волонтеры готовят новогодние подарки и устраивают праздники для воспитанников социальных центров Омской области.

По итогам конкурса жюри отдельно отметило комплексный подход к оформлению общественных пространств и вклад предприятия в создание праздничной атмосферы для жителей Омска.