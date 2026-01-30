Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске ликвидируют еще один книжный магазин

До закрытия осталось меньше двух недель.

В Омске закрывается еще один магазин «Центр-книга». 9 февраля станет последним рабочим днем филиала по адресу: Маркса, 29 (цокольный этаж).

Сейчас в магазине распродают оставшиеся книги, канцелярию и игрушки. В паблике сети сообщается, что на все товары действует скидка 50 %.

Ранее магазины «Центр-книга» закрылись на 70 лет Октября, на проспекте Мира, а также улицах Богдана Хмельницкого и 4-й Челюскинцев. Отметим, что этой омской сети уже около 30 лет.

