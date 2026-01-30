Омичи вдвое обогнали застройщиков в возведении жилья

В регионе появились тысячи новых частных домов и менее 30 многоэтажек.

omskinform.ru

По данным Омскстата, в 2025 году в Омской области ввели в эксплуатацию 919,8 тыс. кв. м жилья. Это 10 077 квартир.

При этом 607 тыс. кв. м приходится на частные дома. Больше всего среди них одноэтажных – 2444 дома. Также омичи построили 1529 двухэтажных домов и всего 31 трехэтажный.

Застройщики ввели в эксплуатацию 312,8 тыс. «квадратов», однако среди этих домов 85 одноэтажных и 1 двухэтажный. Еще 4 дома – 5-6-этажные, 2 дома – 19-этажные, 10 домов – 10–11-этажные, 8 домов – 12–16-этажные и 4 дома имеют от 17 и более этажей.

Активнее всего жилье вводили в первом квартале года. Летом наблюдался спад, а осенью снова начался рост.