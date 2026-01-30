В Омской области просятся с молодым сержантом, погибшим на СВО

Ему было 20 лет.

Фото: vk.com/club202102215

В ходе специальной военной операции погиб 20-летний житель Знаменского района Омской области Антон Палешев. Об этом сообщили в администрации района.

Антон Андреевич родился 17 марта 2005 года. В июне 2024 года он во время срочной службы заключил контракт с Министерством обороны РФ. Проходил военную службу по контракту в звании гвардии младший сержант на должности разведчик – гранатометчик разведывательного взвода.

17 мая 2025 года при исполнении воинского долга Антон Палешев погиб.

– Антон навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот своей Родины. Он всегда будет ярким примером стойкости характера, мужества и верности воинской присяге, беззаветного служения России, – говорится в сообщении.

Прощание с ним пройдет завтра, 31 января, по адресу: пос. Усть-Шиш, ул. Советская, д. 25а (у мемориала воинам-землякам). Начало митинга в 12:30.

Напомним, что также завтра жители Оконешниковского района простятся со своим земляком Павлом Коршуновым.