Омичка решила сэкономить на такси и попала под статью

Женщина угнала чужой автомобиль и попала в аварию.

omskinform.ru

В Омске возбудили уголовное дело против 40-летней женщины, подозреваемой в угоне автомобиля. По версии следствия, находясь в состоянии опьянения на улице Энергетиков, она села в чужой незапертый «ниссан» с работающим двигателем.

Начав движение задним ходом, дама не справилась с управлением и врезалась в другой припаркованный автомобиль.

Позже выяснилось, что женщина после застолья с гостями собралась ехать домой, но вместо вызова такси решила сесть в чужую машину. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования омичка получила административный штраф в размере 45 тыс. рублей.

По статье 166 УК РФ «Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения» женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Помимо этого, виновнице придется оплатить ущерб владельцу пострадавшего авто.